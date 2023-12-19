«Елка желаний» теперь не только в клубах BetBoom: загадай желания на сайте или в приложении, а компания воплотит их в жизнь!

В середине декабря во всех клубах наземной сети букмекерской компании BetBoom стартовала акция «Елка желаний», по условиям которой все гости пунктов приема ставок могут рассказать о своих мечтах и получить подарки. Теперь BetBoom открывает прием заявок на сайте и в приложении!

Как оставить желание?

Принять участие в акции достаточно просто. Пользователям сайта и приложений BetBoom для iOS и Android нужно зайти в раздел «Акции», где уже находится лендинг с акцией «Елка желаний». При ее выборе, перед клиентами появится текстовое поле в котором необходимо написать свое заветное желание. Дополнительные подробности можно узнать на сайте.

Акция на сайте и в приложении BetBoom проходит с 18 по 25 декабря. Победители станут известны 26 декабря 2023 года!

Как уже было сказано ранее, акция «Елка желаний» в самом разгаре в клубах BetBoom. Чтобы оставить там желание, гостям нужно посетить клуб (адреса ближайших пунктов приема ставок указаны на сайте), зайти в раздел «Акции», отсканировать QR-код камерой смартфона и заполнить анкету с указанием своей мечты.

Стоит отметить, что акция действует для уже зарегистрированных клиентов BetBoom и не требует внесения дополнительных депозитов!