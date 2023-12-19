BetBoom разыгрывает 24 000 000 рублей среди ВСЕХ клиентов в акции «Новогодний Boom»!

Праздничный каталог акций на Новый Год от BetBoom пополнился новым розыгрышем для ВСЕХ клиентов. Гости клубов, пользователи сайта и приложений смогут побороться за 24 000 000 рублей в рамках акции «Новогодний Boom».

Какие условия акции?

Акция проходит с 11 по 25 декабря. За этот период абсолютно все гости клубов, а также пользователи сайта и приложений будут получать купоны за ставки. Чем больше у клиента BetBoom будет купонов, тем выше его шанс войти в число обладателей крупного выигрыша. Получить купон максимально просто — учитываются все пари, которые были совершены за период акции, вне зависимости от их исхода

27 декабря BetBoom проведет прямую трансляцию по определению победителей акции «Новогодний Boom», где 350 участников акции получат гарантированные денежные призы из общего призового фонда в 24 000 000 рублей. Занявший первое место станет обладателем 500 000 рублей!

Как будут распределяться призы?

1 место – 500 000 рублей

2 место – 450 000 рублей

3 место – 350 000 рублей

4 место – 250 000 рублей

5 место – 150 000 рублей

6-50 место – 90 000 рублей

51-100 место – 85 000 рублей

101-150 место – 75 000 рублей

151-200 место – 65 000 рублей

201-250 место – 55 000 рублей

251-300 место – 45 000 рублей

301-350 место – 40 000 рублей

Как узнать итоги акции?

Победители будут выбраны во время прямой трансляции, которая начнется 27 декабря в 19:00 по Москве. Список победителей появится 28 декабря на сайте акции.

Дополнительные подробности можно будет узнать на сайте!