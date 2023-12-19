Основатель «РБ» Шахбазян: «Рост рынка букмекеров компенсирует повышение целевых отчислений»
Основатель «Рейтинга Букмекеров» Паруйр Шахбазян рассказал, как российские букмекеры отреагировали на повышение ставки целевых отчислений на спорт.
В 2024 году ставка целевых отчислений от букмекеров увеличится с текущих 1,5% до 2%.
«Рынок растет, и наверное, рост рынка компенсирует некоторые дополнительные расходы, включая повышение ЦО. Поэтому какого-то резкого недовольства от участников рынка я не слышал», — отметил Шахбазян.
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