Основатель «РБ» Шахбазян: «Рост рынка букмекеров компенсирует повышение целевых отчислений»

Теги Ставки на спорт Ставки на сегодня Ставки

Основатель «Рейтинга Букмекеров» Паруйр Шахбазян рассказал, как российские букмекеры отреагировали на повышение ставки целевых отчислений на спорт.

В 2024 году ставка целевых отчислений от букмекеров увеличится с текущих 1,5% до 2%.

«Рынок растет, и наверное, рост рынка компенсирует некоторые дополнительные расходы, включая повышение ЦО. Поэтому какого-то резкого недовольства от участников рынка я не слышал», — отметил Шахбазян.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Англия и Франция – главные фавориты Евро. После жеребьевки подвинули Германию

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий