«Ньюкасл» уничтожил «Челси» в ноябре – 4:1. Сегодня лондонцы явные фавориты

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«Челси» примет «Ньюкасл» в 1/4 финала Кубка английской лиги.

Команды встречались меньше месяца назад в рамках АПЛ – 25 ноября «Ньюкасл» разгромил соперника со счетом 4:1.

В сегодняшней игре «Челси» идет явным фаворитом у букмекеров с коэффициентом 1.80. Поставить на ничью можно за 4.00, на победу «Ньюкасла» – за 4.70.

Матч пройдет 19 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.

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