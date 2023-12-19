OLIMPBET исполнит новогодние желания

OLIMPBET запустил новогоднюю акцию «Сочиняй мечты», в которой разыграет 2024 подарка. 2020 ценных призов, среди которых фрибеты и техника. И еще четыре суперприза — исполнение заветного желания.

2024 год уже стучится в двери. У тебя появилась возможность сделать этот праздник самым незабываемым в жизни. Ведь OLIMPBET разыграет 2024 подарка. Любой клиент может стать счастливым обладателем iPhone 15, PlayStation 5, Xbox Series S, AirPods, Яндекс станции 2, Яндекс станции мини и фрибеты номиналом до 50 000. Но самое главное — четыре особых приза. БК разыграет не просты призы, а настоящее новогоднее чудо — исполнение желаний. Победители сами решат, какую мечту осуществит компания.

Розыгрыш пройдет в два этапа. Уже 27 декабря будут определены первые победители — 1010 ценных призов и два желания, а 13 января узнаем имена и оставшихся счастливчиков.

Правила акции предельно просты. Нужно перейти на страницу акции и нажать кнопку «хочу выиграть». После это совершить ставку от 1000 рублей — для участия в розыгрыше 2020 ценных призов. И ставку от 5000 рублей — для участия в розыгрыше желаний. За каждую ставку будет присвоен билет, который и будет участвовать в розыгрыше акции. Важный момент, каждая ставка в 5000 рублей — это два билета для участия в розыгрышах 2020 призов и одного из четырех суперпризов.

Сочиняй мечты вместе с OLIMPBET!