Ткачев набрал очки в 16 матчах подряд. 1.40 – продление тренда с «Ак Барсом»

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«Авангард» и «Ак Барс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

Нападающий «Авангард» Владимир Ткачев набирает очки 16 матчей подряд. Он лидирует в списке лучших бомбардиров лиги с 55 (15+40) очками в 38 матчах.

Букмекеры уверены в продлении результативной серии Ткачева. За 1.40 можно поставить на то, что он наберет очки в игре с «Ак Барсом». На его гол дают 2.90.

Матч состоится 19 декабря и начнется в 16:30 мск.

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