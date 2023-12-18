Продавщице из Беларуси запретили играть в азартные игры сроком на три года. Она проиграла 5 тысяч из кассы магазина

Белорусский суд запретил продавщице местного магазина посещать игорные заведения и участвовать в азартных играх.

По данным Euroradio, женщина взяла 5 тысяч рублей из кассы магазина и проиграла их в онлайн-приложении. На ней также висит несколько кредитов и долги по коммунальным платежам. Женщина воспитывает четверых детей.

«Своими действиями женщина ставила свою семью в тяжелое материальное положение, поскольку значительная часть заработка тратилась на игры и удержания в счет возмещения ущерба по уголовному делу», — сообщили в прокуратуре Хотимского суда.

За два года работы женщина украла из магазина 13 тысяч рублей, часть из них потратив на онлайн-игры. Суд запретил ей участвовать в азартных играх сроком на три года.

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