В 3-м матче «Авангарда» и «Ак Барса» нет явного фаворита, но есть явный бонус – 10 000 рублей новым игрокам от Лиги Ставок!

«Авангард» принимает «Ак Барс» в матче регулярки КХЛ.

Два выезда в Казань сложились для омичей неудачно: оба раза гости проиграли в овертайме.

В предстоящем матче на «G-Drive Арене» букмекеры считают шансы команд примерно равными: коэффициент на победу команды Михаила Кравеца в основное время составляет 2,32, а на успех подопечных Зинэтулы Билялетдинова – 2,60. С учетом овертаймов и буллитной серии коэффициенты такие – 1,82 против 1,96.

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