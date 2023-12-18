«Ливерпуль» – фаворит АПЛ по версии суперкомпьютера Euro Club Index. «Ман Сити» только третий

Теги Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Суперкомпьютер Euro Club Index считает «Ливерпуль» фаворитом чемпионата Англии.

Шансы команды Юргена Клоппа на титул оцениваются в 33%. На второе место суперкомпьютер поставил «Арсенал» – 28%.

Действующий чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов «Ман Сити» идет третьим (27%), хотя букмекеры считают клуб главным претендентом на чемпионство.

Шансы «Астон Виллы» на титул оцениваются в 10,5%.

«Арсенал» лидирует в АПЛ, опережая «Ливерпуль» и «Виллу» на одно очко. «Ман Сити» отстает от первого места на 5 баллов.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Сухие матчи команд Миранчука и Кокорина, яркая «Жирона» и зрелище в Португалии – украшаем ставками понедельник

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Этот супер компьютер , переобуватся после каждого тура
+3
-1
+2
Что бы никто не удивлялся, его частому переобуванию, для понимания его сущности, размещаю.статью о нём:
https://www.ixbt.com/news/2023/05/22/cooler-master-sneaker-x-6000.html?ysclid=lqazym5w7q417623900
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий