«Ливерпуль» – фаворит АПЛ по версии суперкомпьютера Euro Club Index. «Ман Сити» только третий
Суперкомпьютер Euro Club Index считает «Ливерпуль» фаворитом чемпионата Англии.
Шансы команды Юргена Клоппа на титул оцениваются в 33%. На второе место суперкомпьютер поставил «Арсенал» – 28%.
Действующий чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов «Ман Сити» идет третьим (27%), хотя букмекеры считают клуб главным претендентом на чемпионство.
Шансы «Астон Виллы» на титул оцениваются в 10,5%.
«Арсенал» лидирует в АПЛ, опережая «Ливерпуль» и «Виллу» на одно очко. «Ман Сити» отстает от первого места на 5 баллов.
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