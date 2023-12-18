«Ливерпуль» – фаворит АПЛ по версии суперкомпьютера Euro Club Index. «Ман Сити» только третий

Суперкомпьютер Euro Club Index считает «Ливерпуль» фаворитом чемпионата Англии.

Шансы команды Юргена Клоппа на титул оцениваются в 33%. На второе место суперкомпьютер поставил «Арсенал» – 28%.

Действующий чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов «Ман Сити» идет третьим (27%), хотя букмекеры считают клуб главным претендентом на чемпионство.

Шансы «Астон Виллы» на титул оцениваются в 10,5%.

«Арсенал» лидирует в АПЛ, опережая «Ливерпуль» и «Виллу» на одно очко. «Ман Сити» отстает от первого места на 5 баллов.

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