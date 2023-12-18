Роналду забьет за карьеру больше Месси по версии букмекеров. У португальца 869 мячей, у аргентинца – 821

Букмекер «Тенниси» обновил линию на результативность нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Нападающий «Аль-Насра» забил 869 мячей за карьеру. На счету форварда «Интер Майами» 821 гол.

1.50 – коэффициент на то, что Роналду забьет больше Месси за карьеру. За 2.40 можно поставить на то, что 36-летний аргентинец обгонит 38-летнего португальца.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Что делает Зидан все это время без работы? Пока он инвестор и меценат, а не тренер: всем отказывает