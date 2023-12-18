Роналду забьет за карьеру больше Месси по версии букмекеров. У португальца 869 мячей, у аргентинца – 821

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Букмекер «Тенниси» обновил линию на результативность нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Нападающий «Аль-Насра» забил 869 мячей за карьеру. На счету форварда «Интер Майами» 821 гол.

1.50 – коэффициент на то, что Роналду забьет больше Месси за карьеру. За 2.40 можно поставить на то, что 36-летний аргентинец обгонит 38-летнего португальца.

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4 комментария
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После 18.12.2022г уже не важно сколько и кому забьёт вечно второй
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Тут вопрос в том - перед кем из них стоит такая цель?) Португалец ради этого перешел в одну из сильнейших команд одного из слабейших чемпионатов, где его команда будет проводить 60-70 матчей за сезон против очень слабых соперников. Такими темпами, он и до 1000 голов дойдет через 2-2.5 года, а Лео это все неинтересно. Он выиграл Главный трофей в футболе и вместе с друзьями уехал доигрывать в худшую команду МЛС. Уверен, если бы перед Лео стояла цель забить больше Роналду, то он сделал бы это, а так Месси и адекватные болельщики очень хорошо понимают, что голы не в топ лигах ничего не решают. Рекорды по голам за год и сезон, по ЗБ и голам в Европе принадлежат Лионелю, это главное!
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Больше количество забитых голов совсем не отражает их качество.
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