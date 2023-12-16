«Валенсия» – «Барселона» 17 декабря: прямая трансляция матча онлайн в Казахстане

Теги Барселона Валенсия Ла Лига Sports.ru - Казахстан Ставки

«Барселона» в предыдущем туре проиграла «Жироне» и теперь отстаёт от неё на 7 очков. Чтобы не отвалиться от чемпионской гонки, команде Хави нужно побеждать «Валенсию», а трансляцию важной игры проведёт букмекерская компания FONBET.  

Прямая трансляция «Валенсия» – «Барселона» в Казахстане

Стартовый свисток арбитра прозвучит на «Месталье» 17 декабря в 2:00 по Астане, в ночь с субботы на воскресенье. Посмотреть матч «Валенсия» – «Барселона» бесплатно можно будет на сайте и в приложении FONBET.

Букмекер с самыми быстрыми выплатами в Казахстане в прямом эфире показывает все матчи Ла Лиги: для просмотра достаточно зарегистрироваться по ссылке и пополнить счёт, платить за трансляцию не требуется! При этом новым клиентам FONBET даёт бонус на первый депозит до 200 000 тенге!

«Валенсия»

«Валенсия» уже не та, что во время игровой карьеры главного тренера команды Рубена Барахи. Сейчас у неё 4-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате, 2 забитых мяча в этих играх и лишь 11-е место в таблице. Отсюда и высокий коэффициент на победу в FONBET – 5,30.

«Барселона»

В восьми матчах «Барсы» подряд было забито не более трёх голов, но теперь команду прорвало. Правда не так, как хотелось бы Хави. Да, поражение от «Антверпена» 2:3 не помешало выйти в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, а вот домашние 2:4 от «Жироны» отбросили «Барселону» на четвёртую позицию в Ла Лиге. Однако «Валенсия» ей по зубам: гостевая победа каталонцев оценивается FONBET в 1,67.

А новые клиенты могут поставить на эту или любую другую игру бонус до 200 000 тенге! Забираем его здесь: http://www.fonbet.kz/s/vtnD1v 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий