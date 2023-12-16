«Валенсия» – «Барселона» 17 декабря: прямая трансляция матча онлайн в Казахстане

«Барселона» в предыдущем туре проиграла «Жироне» и теперь отстаёт от неё на 7 очков. Чтобы не отвалиться от чемпионской гонки, команде Хави нужно побеждать «Валенсию», а трансляцию важной игры проведёт букмекерская компания FONBET.

Прямая трансляция «Валенсия» – «Барселона» в Казахстане

Стартовый свисток арбитра прозвучит на «Месталье» 17 декабря в 2:00 по Астане, в ночь с субботы на воскресенье. Посмотреть матч «Валенсия» – «Барселона» бесплатно можно будет на сайте и в приложении FONBET.

Букмекер с самыми быстрыми выплатами в Казахстане в прямом эфире показывает все матчи Ла Лиги: для просмотра достаточно зарегистрироваться по ссылке и пополнить счёт, платить за трансляцию не требуется! При этом новым клиентам FONBET даёт бонус на первый депозит до 200 000 тенге!

«Валенсия»

«Валенсия» уже не та, что во время игровой карьеры главного тренера команды Рубена Барахи. Сейчас у неё 4-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате, 2 забитых мяча в этих играх и лишь 11-е место в таблице. Отсюда и высокий коэффициент на победу в FONBET – 5,30.

«Барселона»

В восьми матчах «Барсы» подряд было забито не более трёх голов, но теперь команду прорвало. Правда не так, как хотелось бы Хави. Да, поражение от «Антверпена» 2:3 не помешало выйти в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, а вот домашние 2:4 от «Жироны» отбросили «Барселону» на четвёртую позицию в Ла Лиге. Однако «Валенсия» ей по зубам: гостевая победа каталонцев оценивается FONBET в 1,67.

А новые клиенты могут поставить на эту или любую другую игру бонус до 200 000 тенге! Забираем его здесь: http://www.fonbet.kz/s/vtnD1v