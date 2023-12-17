4 из 5 последних встреч «Ливерпуля» и «МЮ» завершились разгромами. Будет снова за 2.85
«Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 17-го тура АПЛ.
В 4 из 5 последних личных встреч случился разгром. В сегодняшнем матче на крупную победу «Ливерпуля» дают коэффициент 2.85.
Разгромной победы «МЮ» нет в линии – максимум можно взять фору (-1) за 16.00.
Встреча состоится 17 декабря, начало – в 19:30 мск.
«Ваши деньги ко мне в карман текут». Джордан = одержимость, ставил на все: от того, чей багаж придет первым, до заездов в пончичной
Блин после матча говорите..МЮ не будет легкой прогулкой.....
Они на все пойдут лишь бы отобрать очки.Условные Шеффилды и Бернли борютс ядо конца..С чего это МЮ считать последний аутсайдером.