4 из 5 последних встреч «Ливерпуля» и «МЮ» завершились разгромами. Будет снова за 2.85

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 17-го тура АПЛ.

В 4 из 5 последних личных встреч случился разгром. В сегодняшнем матче на крупную победу «Ливерпуля» дают коэффициент 2.85.

Разгромной победы «МЮ» нет в линии – максимум можно взять фору (-1) за 16.00.

Встреча состоится 17 декабря, начало – в 19:30 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Ваши деньги ко мне в карман текут». Джордан = одержимость, ставил на все: от того, чей багаж придет первым, до заездов в пончичной

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КАК ЖЕ ЭТО НАДЕОЛО!!!!!!!!!!
Блин после матча говорите..МЮ не будет легкой прогулкой.....
Они на все пойдут лишь бы отобрать очки.Условные Шеффилды и Бернли борютс ядо конца..С чего это МЮ считать последний аутсайдером.
+6
-1
+5
Ответ vladimir.kostrichko
КАК ЖЕ ЭТО НАДЕОЛО!!!!!!!!!! Блин после матча говорите..МЮ не будет легкой прогулкой..... Они на все пойдут лишь бы отобрать очки.Условные Шеффилды и Бернли борютс ядо конца..С чего это МЮ считать последний аутсайдером.
Сразу видно человек разбирается в футболе. Я думаю что МЮ даст бой и скорее всего будет боевая ничья!
+1
0
+1
4 матча подряд ))
0
0
0
Ответ vladimir.kostrichko
КАК ЖЕ ЭТО НАДЕОЛО!!!!!!!!!! Блин после матча говорите..МЮ не будет легкой прогулкой..... Они на все пойдут лишь бы отобрать очки.Условные Шеффилды и Бернли борютс ядо конца..С чего это МЮ считать последний аутсайдером.
Будет лёгкая прогулка, вот увидишь
0
0
0
Ответ Tyrone Woodley
Сразу видно человек разбирается в футболе. Я думаю что МЮ даст бой и скорее всего будет боевая ничья!
А я верю в разгромную ничью!
0
0
0
Ответ Рита Ктинидина
Будет лёгкая прогулка, вот увидишь
Я очень надеюсь что Ливерпуль возьмет 3 очка,но просто устал слышать перед матчем про эти разгромы ка кбудто все уверенный что ниже 4-0 Ливерпуль не победит.
0
0
0
Ответ Tyrone Woodley
Сразу видно человек разбирается в футболе. Я думаю что МЮ даст бой и скорее всего будет боевая ничья!
Я уверен,что МЮ даст бой..Насчет результат надеюсь что Ливерпуль возьмет 3 очка-это для меня главное.
0
0
0
Ответ Рита Ктинидина
Будет лёгкая прогулка, вот увидишь
с чего бы лёгкая ⁷
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий