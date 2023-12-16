«Валенсия» уступила «Барселоне» в 5 матчах подряд. Очередное поражение идет за 1.69

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«Валенсия» и «Барселона» встретятся в 17-м туре Ла Лиги.

Каталонский клуб победил в пяти последних личных встречах. В последний раз «Валенсия» побеждала «Барсу» в январе 2020 года.

«Барселона» – явный фаворит встречи с коэффициентом 1.69. Поставить на победу хозяев можно за 5.30, на ничью – за 4.10.

Игра пройдет 16 декабря и начнется в 23:00 мск.

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