Карен Адамян сделал прогноз на матч «Лацио» – «Интер» с коэффициентом 1.90: «Такой вариант почти гарантирован»
Комментатор «Матч ТВ» Карен Адамян сделал прогноз на матч 16-го тура Серии А между «Лацио» и «Интером».
Амбассадор «Фонбета» считает, что забьют обе команды. Поставить на это можно с коэффициентом 1.90.
«Противостояние «Лацио» и «Интера» – синоним ставки «Обе забьют». Судите сами: в 7 последних встречах коллективы неизменно обменивались голами. При этом они часто чередовали между собой победы.
Именно поэтому я бы не стал ставить на исход и обошелся ставкой на гол от обеих команд. Такой вариант почти гарантирован», – считает Адамян.
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