«Осасуна» проиграла все 9 матчей мадридским клубам в 2023-м, но идет фаворитом с «Райо» за 2.22

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«Осасуна» встретится с «Райо Вальекано» в 17-м туре Ла Лиги.

«Осасуна» провела девять матчей с мадридскими клубами в 2023 году, проиграв в каждом из них.

Букмекеры считают, что неудачная серия прервется в матче с «Райо» – поставить на победу «Осасуны» можно с коэффициентом 2.22. Ничья идет за 3.20, победа гостей – за 3.80.

Матч состоится 15 декабря и начнется в 23:00 мск.

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