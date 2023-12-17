«Ливерпуль» – «Ман Юнайтед»: 60% игроков БЕТСИТИ выбрали ставку с коэффициентом 6.10

17 декабря в матче 17-го тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Игра состоится на стадионе «Энфилд» и начнется в 19:30.

После 16 туров «Ливерпуль» возглавляет таблицу чемпионата Англии, в активе команды Юргена Клоппа 37 очков. «МЮ» с 27 баллами находится на шестой строчке.

Мерсисайдцы выиграли три последних матча в АПЛ. Впечатляюще выглядит домашняя серия «Ливерпуля». Коллектив Клоппа победил во всех семи играх сезона на своем поле с общим счетом 21:5. В шести домашних встречах лидер чемпионата выиграл с разницей в два мяча и более.

«Ман Юнайтед» проиграл два из трех последних матчей в АПЛ. В предыдущем туре команда Эрика тен Хага уступила дома «Борнмуту» (0:3), а в середине недели проиграла «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов и завершила еврокубковый сезон.

В четырех из пяти последних очных матчей в АПЛ «Ливерпуль» выиграл с разницей в два мяча и более. Две предыдущие встречи на «Энфилде» завершились со счетом 7:0 и 4:0 в пользу хозяев.

Исходя из этой статистики и текущей формы команд, наиболее очевидным вариантом для ставки выглядит Ф1 (-1.5). В БЕТСИТИ этот исход можно взять с коэффициентом 1.84.

Победа хозяев предстоящего матча идет за 1.35, успех манкунианцев оценивается в 8.60, на ничейный результат дают 6.10.

Большинство игроков БЕТСИТИ считают, что встреча завершится вничью. На этот исход поставили 60% бетторов. 25% отдают предпочтение «Ливерпулю», 15% верят в победу «МЮ».

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