«Лацио» – «Интер»: игроки БЕТСИТИ считают гостей фаворитами матча Серии А

17 декабря в матче 16-го тура чемпионата Италии встретятся «Лацио» и «Интер». Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 22:45.

После 15 туров «Интер» возглавляет таблицу Серии А. В активе миланского клуба 38 очков. Команда Симоне Индзаги выиграла 12 из 15 матчей в сезоне. Единственное поражение «Интер» потерпел в конце сентября, уступив дома «Сассуоло» (1:2).

«Лацио» с 21 баллом находится на десятой строчке. Римляне выиграли только один матч из последних пяти. При этом на своем поле коллектив Маурицио Сарри победил в четырех из пяти последних игр.

«Лацио» не проиграл «Интеру» в четырех предыдущих домашних матчах. В двух последних встречах на своем поле римляне победили. В пяти очных играх подряд было забито три мяча и более.

Аналитики БЕТСИТИ считают миланцев фаворитами встречи. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.77. Выигрыш хозяев оценивается в 5.10, на ничью дают 3.80.

Поставить на то, что команды продолжат тренд на результативный футбол в очных матчах и взять ТБ 2.5 можно за 2.03.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «Интеру». На П2 ставят 70% бетторов. Только 10% игроков верят в успех «Лацио», еще 20% выбрали ничью.

Поставь на матч в БЕТСИТИ с беспроигрышной ставкой до 3 000 ₽