Ставка «обе забьют» сыграла в 20 последних матчах «Брайтона» в АПЛ. С «Арсеналом» тренд продлится за 1.77
«Арсенал» и «Брайтон» встретятся в 17-м туре чемпионата Англии.
В 20 последних матчах «Брайтона» в АПЛ обязательно забивали обе команды. Кроме того, впервые с 1934 года в АПЛ во всех 15 стартовых матчах команды в сезоне забивали обе команд.
В воскресном матче с «Арсеналом» тренд может продлиться с коэффициентом 1.77.
Игра состоится 17 декабря и начнется в 17:00 мск.
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