Клиент OLIMPBET составил экспресс, который принес ему 312 тысяч рублей

Игрок включил в купон 10 спортивных событий, коэффициент которых (включая бонус на экспресс от OLIMPBET) составил 625.11. Благодаря ставке в 500 рублей беттор выиграл 312 555.

Клиент БК выбрал четыре матча из регулярного сезона НБА, три поединка из НХЛ, две встречи из футбольной Серии А и одну из Ла Лиги.

Не обошлось без спасения на самом финише матча.Так случилось в игре итальянской Серии А «Кальяри» — «Сассуоло», в которой клиент OLIMPBET выбрал тотал больше 2.5 с кэфом 1.75. «Сассуоло» забил первый мяч на седьмой минуте матча. И этот счет сохранялся до четвертой добавленной к основному времени минуты. Сначала игрок «Кальяри» Джанлука Лападула сравнял счет, а на 9-й компенсированной Леонардо Паволетти принес победу команде из Сардинии (2:1) и спас экспресс.

Удача сопутствовала игроку и в поединке команд НХЛ «Баффало Сейбрс» — «Аризона Койотис». Здесь он выбрал вариант ставки на общий тотал шайб больше 6.5 за 2.08. Итоговым счет шведский хоккеист «Баффало» Расмус Далин сделал за минуту и пять секунд до конца третьего периода — 5:2.

Букмекерская компания OLIMPBET поздравляет счастливчика с победой и напоминает, что всех новых игроков ждет специальная акция — 100% возврат ставки в случае, если первое пари не сыграет.