Трансляция UFC 296: где посмотреть онлайн турнир с боем Шавката Рахмонова в Казахстане, полный кард

17 декабря утром по казахстанскому времени пройдёт долгожданный UFC 296, где впервые с марта будет биться Шавкат Рахмонов. При этом кард наполнен и другими интересными боями.

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Как смотреть UFC 296 17 декабря онлайн в Казахстане

В Казахстане посмотреть прямую трансляцию заполненного звездами и талантами главного карда можно на телеканале Setanta Sports 2, а все бои – в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

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UFC 296: дата и время турнира с боем Рахмонов – Томпсон

Первый бой начнется в Лас-Вегасе в ночь с субботы на воскресенье, 17 декабря в 5:00 по времени Астаны, основной кард – в 09:00. Шавкат Рахмонов и Стивен Томпсон выйдут в октагон в районе 10:00, а главный поединок между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном начнётся после 11:00.

Полный кард и расписание боев UFC 296

Кард UFC 296 традиционно разделён на три запуска: ранние прелимы, прелимы и главный кард с двумя титульными поединками, боем Шавката Рахмонова и новой попыткой вернуться от потерпевшей 6 поражений подряд угасшей звезды Тони Фергюсона, которому бросил вызов молодой и дерзкий Пэдди Пимблетт.

05:00. Рэнди Браун – Муслим Салихов.

05:20. Мартин Будай – Шамиль Газиев.

05:40. Андре Фили – Лукас Алмейда.

06:00. Тагир Уланбеков – Коди Дарден.

06:20. Алонзо Менифилд – Дастин Джейкоби.

07:00. Кейси О’Нил – Ариана Липски.

07:20.Коди Гарбрэндт – Брайан Келлеэр.

07:40. Ирен Альдана – Карол Роса.

08:00. Джош Эмметт – Брайс Митчелл.

09:00. Висенте Луке – Ян Гарри.

09:30. Тони Фергюсон – Пэдди Пимблетт.

10:00. Шавкат Рахмонов – Стивен Томпсон.

10:30. Алешандре Пантонжа – Брендон Ройвал (титульный бой в наилегчайшем весе).

11:00. Леон Эдвардс – Колби Ковингтон (титульный бой в полусреднем весе).

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Шавкат Рахмонов – Стивен Томпсон

Казахстанец проведет уже шестой поединок в самой престижной лиге мира. Все пять побед он одержал досрочно, только один бой завершив позднее второго раунда, да и вообще у него все победы в карьере досрочные! Продлит ли «Номад» эту впечатляющую серию?

В его победе эксперты мало сомневаются (коэффициент в FONBET – 1,14), но Томпсон вполне может задать жару. Он дважды бился за титул чемпиона UFC, один бой свел к ничьей, а во втором уступил лишь раздельным решением судей. В стойке американца сложно будет перебить, поскольку он – выходец из кикбоксинга, а в партере преимущество, конечно, за Шавкатом. Но Стивен ни разу в карьере не проигрывал сдачей. Так что ветеран наверняка поборется, а коэффициент на его победу высок – аж 6,10!

Леон Эдвардс – Колби Ковингтон

Эдвардс проведет вторую защиту титула чемпиона UFC, который завоевал в августе прошлого года. Тогда британец удивил многих болельщиков, победив Камару Усмана в ранге аутсайдера и прервав его впечатляющую победную серию. Эдвардс не был фаворитом и во втором бою, даже несмотря на домашние стены, но все равно повторно победил Усмана решением судей.

Ковингтон с 2019 года чередует победы и поражения. Он дважды проиграл Усману, но победил Тайрона Вудли и Хорхе Масвидаля. Сам Колби перед боем заявил, что набрал отличную форму: «Я стал лучше во всех аспектах. Мне очень помог тренер Даниэль Валверде, благодаря которому я прибавил в джиу-джитсу. В стойке я также много поработал с Сесаром Карнейро над таймингом, реакцией и геймпланом. Конечно, я стал сильнее и в физическом плане. Обещаю, что в следующие выходные вы увидите Ковингтона не 2.0, а 3.0», – сказал Ковингтон MMA Fighting.

Все это позволяет рассчитывать на упорную битву и зрелищное противостояние.

Коэффициенты на турнир UFC 296

Фаворитом в FONBET идёт действующий чемпион с коэффициентом 1,63, а на Ковингтона можно поставить за 2,33. При этом эксперты не ждут нокаута: полный 5-раундовый бой оценивается в 1,64, а досрочное завершение – в 2,18.

Как мы уже отметили, букмекер с самыми быстрыми выплатами в Казахстане четко определился с фаворитом в поединке между Рахмоном и Томпсоном. Интереснее, как долго он продлится. На тотал больше 2,5 раундов можно поставить за 2,10, а обратный исход «стоит» 1,69.

Напомним, из этих и других боёв UFC 296 на FONBET можно составить экспресс с коэффициентом от 3,00 – и в случае проигрыша полная сумма ставки до 500 000 тенге вернётся вам на бонусный счёт. А если вы ещё не зарегистрированы, забирайте и фрибет до 200 000 на первый депозит: http://www.fonbet.kz/s/vtnD1v