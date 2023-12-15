«Торонто» проигрывал «Коламбусу» 0:5 к третьему периоду, но перевел матч в овертайм. В лайве ничья в основное время шла за 21.00
«Коламбус» победил «Торонто» (6:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Торонто» проигрывал 0:5 после двух периодов, но сумел перевести матч в овертайм, забросив пять шайб в третьем периоде.
В лайве поставить на ничью в основное время можно было с коэффициентом 21.00.
«Ваши деньги ко мне в карман текут». Джордан = одержимость, ставил на все: от того, чей багаж придет первым, до заездов в пончичной