«Торонто» проигрывал «Коламбусу» 0:5 к третьему периоду, но перевел матч в овертайм. В лайве ничья в основное время шла за 21.00

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«Коламбус» победил «Торонто» (6:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Торонто» проигрывал 0:5 после двух периодов, но сумел перевести матч в овертайм, забросив пять шайб в третьем периоде.

В лайве поставить на ничью в основное время можно было с коэффициентом 21.00.

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