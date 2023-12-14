В ночь с 14 на 15 декабря «Астана» проведёт решающий матч группового этапа Лиги конференций против чешской «Виктории». Команда Григория Бабаяна рискует вылететь из еврокубков, а вы можете поставить на игру без риска в FONBET!

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Прямая трансляция «Виктория» – «Астана»

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале Qazsport, а онлайн-трансляцию – на его сайте. Стартовый свисток прозвучит в ночь с четверга на пятницу по астанинскому времени – 15 декабря в 2:00.

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«Виктория» Пльзень

Соперник у «Астаны» очень мощный: чешская команда выиграла все 5 встреч в группе, в том числе первый матч в столице Казахстана (2:1). На её новую победу в FONBET можно поставить с коэффициентом 1,65.

«Виктория» давно гарантировала себе первое место, а в квалификации Лиги конференций прошла «Тобол» (5:1 по сумме двух игр). Команда выиграла 4 из 5 последних матчей, правда в чемпионате Чехии идёт лишь третьей.

«Астана»

Вице-чемпионы Казахстана завершили внутренний сезон ещё 29 октября и с тех пор сыграли вничью с косовским «Балкани» (0:0) и уступили хорватскому «Динамо» (0:2). Даже победа в Пльзени, которую эксперты FONBETt оценивают кэфом 5,20, не гарантирует «Астане» место в плей-офф. Помимо этого нужно, чтобы загребское «Динамо» проиграло дома «Балкани». Коэффициент на экспресс из этих двух необходимых «Астане» исходов – аж 36,92!

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