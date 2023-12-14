Olimpbet х Ice Fighting — итоги турнира «За Родину»

В Москве прошел Открытый Международный турнир «За Родину» по боям на льду. OLIMPBET выступил генеральным партнером соревнований.

В минувшие выходные зрители увидели яркие и бескомпромиссные поединки на льду, мощные нокауты и эффектное шоу от Ice Girls между боями. Чемпионом IceFights в среднем весе стал Макс «Вырубатель» Ковалевский, победивший нокаутом Артема «Белорусского Ниндзя» Павлова.

Ice Fighting — молодой вид спорта. Первые российские соревнования прошли в 2020 году. Спорт напоминает хоккей, в котором остались только драки. Бои — пять раундов по минуте — проходят в круге диаметром 9 метров. Разрешены удары руками в голову (кроме ударов по почкам, в шею, затылок и позвоночник), удары открытой и закрытой перчаткой (кроме колющих ударов в глаза), удары локтями, а также маневрирование и приемы, предназначенные для выведение противника из равновесия.

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