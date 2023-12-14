«Ливерпуль» забил 2+ гола во всех матчах Лиги Европы. 2.20 – продление тренда с «Юнионом»

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«Юнион» примет «Ливерпуль» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

Английский клуб забил минимум два гола во всех пяти матчах в этом розыгрыше турнира.

Сегодня поставить на индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1,5 можно с коэффициентом 2.20.

Игра пройдет 14 декабря и начнется в 20:45 по московскому времени.

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