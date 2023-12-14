Обамеянг повторит рекорд Фалькао по голам в Лиге Европы, если забьет «Брайтону» за 2.95

Теги Марсель премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига Европы УЕФА Ставки на спорт Брайтон Пьер-Эмерик Обамеянг Радамель Фалькао Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Брайтон» примет «Марсель» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

Нападающий французского клуба Пьер-Эмерик Обамеянг забил 29 голов за карьеру в Лиге Европы. Рекорд турнира принадлежит Радамелю Фалькао (30).

За 2.95 можно поставить на то, что габонский форвард забьет «Брайтону» и повторит рекорд экс-игрока «Атлетико» и «Порту».

Матч состоится 14 декабря и начнется в 23:00 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

10 подкупов судей и один договорняк = штраф 1,8 млн рублей. Приговор экс-директору «Чайки»

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий