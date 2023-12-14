Обамеянг повторит рекорд Фалькао по голам в Лиге Европы, если забьет «Брайтону» за 2.95

«Брайтон» примет «Марсель» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

Нападающий французского клуба Пьер-Эмерик Обамеянг забил 29 голов за карьеру в Лиге Европы. Рекорд турнира принадлежит Радамелю Фалькао (30).

За 2.95 можно поставить на то, что габонский форвард забьет «Брайтону» и повторит рекорд экс-игрока «Атлетико» и «Порту».

Матч состоится 14 декабря и начнется в 23:00 мск.

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