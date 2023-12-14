Последний шанс для «Астаны» в еврокубках

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Сегодня, 14 декабря, «Астана» проведет свой последний матч в групповой стадии Лиги Конференций против лидера группы «Виктории» (Чехия).

У Григория Бабаяна есть проблемы с составом, не сыграют Йованович, Ароян, Дарабаев, Эбонг, есть проблемы с игровой практикой – последний официальный матч в Чемпионате Казахстана был сыгран 30.10.

Но есть огромное желание вписать свое имя в историю казахстанского клуба, выйдя в весеннюю стадию.

При этом букмекеры не верят в «Астану», так компания Fonbet дает на победу казахстанской команды коэффициент 4,75, тогда как на хозяев – 1,75.

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