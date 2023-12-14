«Мольде» забивает 15 матчей подряд. Гол немотивированному «Байеру» идет за 1.56

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«Байер» примет «Мольде» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

Немецкий клуб гарантировал себе выход из группы H c первого места. «Мольде» продолжает борьбу с «Карабахом» за вторую строчку.

Норвежский клуб забил в 15 матчах подряд. Поставить на гол гостей в сегодняшней встрече можно за 1.56.

Игра состоится 14 декабря, начало – в 20:45 мск.

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