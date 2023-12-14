BetBoom X «Дорожка»: Букмекер стал партнером боулинг-клуба

Букмекерская компания BetBoom стала генеральным партнером боулинг-клуба «Дорожка». BetBoom интегрировался в интерьер пространства и дополнил своим присутствием новый спортивный объект в центре столицы. «Дорожка» — это необычная концепция боулинг-клуба, где можно не только выбить страйк, но и сыграть в бильярд, отпраздновать день рождения и просто провести время с друзьями.

«BetBoom всегда поддерживает спорт. Недавно наша компания стала партнером Континентальной Лиги боулинга, поэтому мы просто не смогли упустить такой яркий проект. «Дорожка» — это новая точка притяжения для москвичей, интересующихся спортом и разделяющих нашу любовь к стилю и активному образу жизни. Пространство идеально соответствует нашим ключевым принципам — простота, фан и комфорт. Поэтому мы с удовольствием стали генеральными партнерами «Дорожки» и всегда готовы сыграть в боулинг и подарить людям хорошее настроение», — заявил руководитель специальных проектов BetBoom Кирилл Поломаренко.

Открытие клуба посетили шоумен Эмир Кошаков, блогер и балерина Арина Дубкова и инфлюенсер Полина Фаворская.

Уже сейчас в «Дорожке» можно забронировать место для себя и друзей на любую дату месяца.