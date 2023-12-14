Букмекеры обновили котировки на итоги ЛЧ перед плей-офф. «Барселона» выпала из топ-5 фаворитов

Завершился групповой этап Лиги чемпионов.

Перед плей-офф букмекеры считают фаворитом турнира «Манчестер Сити» – на успех команды Пепа Гвардиолы дают коэффициент 3.30.

За «Сити» идут «Бавария» (5.50), «Реал» (7.00) и «Арсенал» (8.00). Шансы остальных клубов оцениваются сильно ниже.

«Барселона» (15.00) после поражения от «Атверпена» (2:3) в 6-м туре выпала из топ-5 фаворитов ЛЧ. «ПСЖ» (12.00) стал котироваться выше каталонцев.

Котировки всех участников плей-офф на победу в турнире:

1. «Манчестер Сити» – 3.30

2. «Бавария» – 5.50

3. «Реал» – 7.00

4. «Арсенал» – 8.00

5. «ПСЖ» – 12.00

6. «Барселона» – 15.00

7-8. «Атлетико» – 20.00

7-8. «Интер» – 20.00

9. «Боруссия» Д – 30.00

10. «Наполи» – 40.00

11-12. «Лейпциг» – 50.00

11-12. «Реал Сосьедад» – 50.00

13. «Порту» – 80.00

14. ПСВ – 120.00

15-16. «Лацио» – 180.00

15-16. «Копенгаген» – 180.00

Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится в понедельник, 18 декабря.