«Аяксу» нужно побеждать АЕК, чтобы выйти в евровесну. На амстердамцев дают 1.92

«Аякс» примет греческие АЕК в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

Клуб из Нидерландов занимает последнюю строчку в группе В, отставая от АЕКа на два очка. Только в случае победы «Аякс» выйдет в евровесну – клуб отправится с третьего места в Лигу Конференций.

Амстердамцы идут фаворитами встречи за 1.92. АЕКу нужно не проиграть – на это дают коэффициент 1.94.

Матч состоится 14 декабря и начнется в 23:00 мск.

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