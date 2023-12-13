«Ньюкасл» побеждает «Милан» (1:0) после 1-го тайма, «ПСЖ» и «Боруссия» еще не забили. В лайве французы вылетают из ЛЧ

Завершились первые таймы в матчах группы F Лиги чемпионов.

«Ньюкасл» побеждает «Милан» со счетом 1:0, а «ПСЖ» и «Боруссия» играют 0:0 в Дортмунде.

Если обе встречи закончатся с таким же исходом, то «ПСЖ» займет третье место в группе и вылетит в Лигу Европы. «Ньюкасл» в режиме реального времени проходит в 1/8 финала ЛЧ.

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Кому что нужно в группе F Лиги чемпионов? «ПСЖ» рискует пролететь мимо плей-офф