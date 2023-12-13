«Ман Сити» выиграл 6 из 6 матчей в группе ЛЧ. Англичане – фавориты турнира у букмекеров, «Бавария» и «Реал» – в топ-3

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«Манчестер Сити» победил «Црвену Звезду» (3:2) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Команда Пепа Гвардиолы выиграла все шесть матчей в группе и остается главным фаворитом турнира по версии букмекеров.

Поставить на то, что «Ман Сити» защитит титул, можно с коэффициентом 3.00.

Топ-5 фаворитов ЛЧ по версии букмекеров:

1. «Манчестер Сити» – 3.00

2. «Бавария» – 4.95

3. «Реал» – 6.95

4. «Арсенал» – 7.40

5-6. «Барселона» – 15.00

5-6. «ПСЖ» – 15.00

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8 комментариев
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МС кому мог проиграть в такой группе?!))
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Пока по тем играм, что были в сезоне, кажется что Реал больше шансов имеет чем Сити и Бавария. Дальше Сити.
Баварию с Арсеналом бы поставил вровень.

Повторюсь - ПО ТОМУ ЧТО ПОКА ВИДЕЛ:)
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Удивительно, что Бавария в тройке. При всём уважении и великолепии Кейна в этом сезоне.
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Ответ Olympiq
МС кому мог проиграть в такой группе?!))
Мог Лейпцигу)
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Ответ Mykytka
Пока по тем играм, что были в сезоне, кажется что Реал больше шансов имеет чем Сити и Бавария. Дальше Сити. Баварию с Арсеналом бы поставил вровень. Повторюсь - ПО ТОМУ ЧТО ПОКА ВИДЕЛ:)
Шансов у МС больше, потому что скамейка длинее. У Реала если сломается Джуд, то всё. у МС сломался Кевин и ниче - играют.
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Ответ Lifar Skladchikov
Шансов у МС больше, потому что скамейка длинее. У Реала если сломается Джуд, то всё. у МС сломался Кевин и ниче - играют.
Как можно заметить, Сити без того же Родри тоже ничего почти не может.
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Ответ Mykytka
Как можно заметить, Сити без того же Родри тоже ничего почти не может.
ну да, Сити без Родри сложно, но Джуд человек под которого Реал изменил схему, максимально коючевой игрок
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Ответ Lifar Skladchikov
ну да, Сити без Родри сложно, но Джуд человек под которого Реал изменил схему, максимально коючевой игрок
Не спорю про роль Джуда.
Раньше думал что без Винни атака заглохнет, а что творит Родриго!)

В общем, вы больше считаете Сити, я Реал.
В целом и те и те могут.
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