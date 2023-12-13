«Ман Сити» выиграл 6 из 6 матчей в группе ЛЧ. Англичане – фавориты турнира у букмекеров, «Бавария» и «Реал» – в топ-3

«Манчестер Сити» победил «Црвену Звезду» (3:2) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Команда Пепа Гвардиолы выиграла все шесть матчей в группе и остается главным фаворитом турнира по версии букмекеров.

Поставить на то, что «Ман Сити» защитит титул, можно с коэффициентом 3.00.

Топ-5 фаворитов ЛЧ по версии букмекеров:

1. «Манчестер Сити» – 3.00

2. «Бавария» – 4.95

3. «Реал» – 6.95

4. «Арсенал» – 7.40

5-6. «Барселона» – 15.00

5-6. «ПСЖ» – 15.00

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