Бой Алексея Егорова и Джо Джонса возглавит матчевую встречу Россия-США

15 декабря в 16:00 в букмекерском клубе «Лига Ставок Private Betting» (Москва, Большой Путинковский пер., 5) состоится официальная процедура взвешивания участников турнира «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA. Россия против США». Вход свободный.

«Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» пройдёт 16 декабря в «Международном центре бокса» в Лужниках. Главный бой вечера – поединок в тяжёлом весе между бывшим претендентом на титул WBA Алексеем Егоровым (12-1, КО 8) и Джо Джонсом (14-9, КО 10).

Бывший обладатель пояса WBA Gold в первом тяжёлом весе россиянин Алексей Егоров (12-1, КО 8) 16 декабря в Москве встретится с американцем Джо Джонсом (14-9, КО 10). Этот поединок в тяжёлом весе возглавит матчевую встречу «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA. Россия против США»

Эти соревнования пройдут в рамках очередного турнира «Ночь чемпионов IBA», организованного промоутерской компанией «Союз» при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России.

Егоров в ноябре 2022 года боксировал за полноценный пояс WBA в первом тяжёлом весе, но, к сожалению, уступил французу Арсену Гуламиряну. Ту неудачу Егоров уже успел «закрыть» быстрой победой над соотечественником Владимиром Жигайловым. Тот поединок прошёл в мае в Екатеринбурге.

В активе 28-летнего Джонса бои с такими крепкими соперниками, как Джуниор Энтони Райт, Джоуи Дайвеко, Дерик Миллер-мл и многие другие. В своём последнем поединке Джонс в октябре единогласным решением судей выиграл у Вернона Веббера. Джонс впервые будет боксировать за пределами США.

Матчевая встреча между командами России и США пройдёт в формате профессионального бокса, и поединки будут состоять из четырех раундов по три минуты.

Состав участников:

До 60 кг: Всеволод Шумков (Россия) – Абель Мендоза (США)

До 72 кг: Юрий Осипов (Россия) – Никита Абабий (США)

До 75 кг: Павел Сосулин (Россия) – Кваме Риттер (США)

До 80 кг: Бешто Шавлаев (Россия) – Рональд Эллис (США)

90,7+ кг: Алексей Егоров (Россия) – Джо Джонс (США)

Также 16 декабря пройдут два 10-раундовых поединка. Бывший обладатель пояса WBC Youth Константин Пономарёв (35-2, КО 14) возвращается на ринг после двухлетнего простоя и оспорит пояс чемпиона России во втором среднем весе с Орханом Гаджиевым (14-2-2, КО 11). Откроется международный вечер бокса в Москве противостоянием Мухаммада Шехова (13-0-1, КО 4) из Узбекистана и Леонардо Карилльо (17-0-1, КО 8) из Колумбии.

Матчевую встречу Россия-США в прямом эфире покажет Первый канал. Титульным партнером мероприятия станет букмекерская компания «Лига Ставок». Билеты на шоу 16 декабря в московском «Международном центре бокса» можно приобрести https://msk.kassir.ru/sport/matchevaya-vstrecha-po-boksu-mejdu-sbornyimi-usa-russia#1821844