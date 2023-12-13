В Москве прошел VIII Международный хоккейный форум ФХР

12 декабря прошел традиционный Международный хоккейный форум, который проводится с 2016 года при поддержке Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России. Генеральным партнером Форума-2023 WHF выступила БК «Лига Ставок»

Владислав Третьяк, президент ФХР: «По традиции, форум собирает единомышленников, товарищей по большой хоккейной семье. В этом году на нашем форуме традиционно присутствуют гости из очень многих стран. Мы специально даем возможность подключиться в онлайн-формате – принять участие можно из любой точки мира! В хоккее очень важно чувство локтя. Невозможно побеждать без партнера, который всегда готов прийти на помощь, подстраховать, сыграть на тебя. Один из самых ценных партнеров ФХР – компания «Лига Ставок». Вместе с ними на форуме мы обсудим, какие возможности дает сотрудничество спортивных федераций и букмекерских компаний. Как всегда, отдельные дискуссии будут посвящены специальным вопросам – таким как медицина, отличие полезной фармакологии от нелегального допинга. И, конечно, по традиции уделим особое внимание детскому хоккею.»

Основными темами для обсуждения в рамках основной программы были:

– Стратегическое развитие хоккея;

– Медицина в хоккее: где кончается фармакология и начинается допинг;

– Создание новых возможностей в партнерстве с букмекерской компанией;

– Стандарты игры в детском хоккее.

Юрий Красовский, президент БК «Лига Ставок»: ««Лига Ставок» уже не первый год является партнером данного форума, так как хоккей для нашей компании это спорт номер один. В своей деятельности мы уделяем особое внимание развитию национального, клубного хоккея, и конечно детско-юношеского хоккея. При нашем активном участии проводятся многочисленные турниры и кубки, например «Большой Сур Сборной», «Liga Stavok Sochi Hockey Open» и тд. Вместе с ФХР мы работаем над внедрением новых форматов и технологий, задаем тренды на международной арене. Мы также поддерживаем ветеранов хоккея — без прошлого нет будущего. Уверены, что продуктивная работа специалистов, собравшихся на данном форуме, позволит хоккею стать еще более интересным и популярным видом спорта как в нашей стране, так и во всем мире.»

Вся программа форума: https://whf.hockey/