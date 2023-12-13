Тотал матча «Милуоки Бакс» – «Индиана Пэйсерс» снова побил рекорд. Почти 260 за 1.90
«Милуоки» и «Индиана» встретятся в регулярке НБАи
Команды встречались 5 дней назад – тотал того матча был 255,5 – и это был самый высокий предматчевый общий тотал в истории НБА. Его, кстати, не пробили, набрав 247 очков на двоих (119:128 в пользу «Пэйсерс»).
Уже сегодня в общем тотале на 2 очка больше – а значит для захода 1.88 нужно целых 258 очков. Снова не пробьют? Стоит отметить полную логичность такого тотала: «Индиана» и «Милуоки» – две первые команды НБА по среднему набору очков в этом сезоне – 128,5 и 122,6 соответственно.
Все шесть выездов «Индианы» в статусе андердога закончились верхом.
Больше 257,5 – 1.88.
Меньше 257,5 – 1.92.
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Александр, вот для реальных нубов. Я, к примеру, за свои 50 лет жизни, с букмекерами ни разу не пересекался.