«Ньюкасл» – «Милан»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу

13 декабря в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Ньюкасл» и «Милан». Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 23:00.

После пяти туров у команд по пять очков, но «Ньюкасл» находится выше «Милана» в таблице группы F, поскольку имеет преимущество по дополнительным показателям. Английский клуб занимает третье место, итальянский коллектив находится на четвертой строчке.

Для сохранения шансов на плей-офф каждому из соперников нужна победа, но даже три очка не гарантируют выход из группы. Перспективы команд зависят от результата матча между «Боруссией» Д и «ПСЖ».

При этом «Ньюкасл» обеспечит себе место в Лиге Европы, если не проиграет. «Милану» для продолжения выступления в нынешнем еврокубковом сезоне нужно обязательно брать три очка.

Аналитики БЕТСИТИ считают хозяев поля фаворитами встречи. На П1 предлагается коэффициент 1.90. На успех гостей можно поставить с кэфом 3.90, вероятность ничьи оценивается в 4.20.

Игроки БЕТСИТИ также отдают предпочтение английскому клубу. На его победу поставили 47% бетторов. 28% выбрали П2, еще 25% от общего числа ставок на исход ушли на ничью.

Поставь на матч в БЕТСИТИ с беспроигрышной ставкой до 3 000 ₽