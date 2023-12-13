«Боруссия» Д – «ПСЖ»: игроки БЕТСИТИ считают парижан явными фаворитами матча ЛЧ

13 декабря в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Боруссия» Д и «ПСЖ». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 23:00.

Немецкий клуб досрочно вышел в плей-офф. После пяти туров дортмундцы с десятью очками возглавляют таблицу группы F. «ПСЖ» с семью баллами находится на второй строчке.

Для того чтобы гарантировать выход в следующий раунд ЛЧ, французской команде нужно побеждать. Три очка обеспечат парижанам не только путевку в плей-офф, но и первое место в группе. Любой другой исход встречи поставит команду Луиса Энрике в зависимость от результата игры между «Ньюкаслом» и «Миланом», у которых сейчас по пять баллов.

Аналитики БЕТСИТИ считают, что у более мотивированных гостей шансы на победу выше. Вероятность П2 оценивается коэффициентом 1.95. Выигрыш хозяев можно взять за 3.70, на ничью предлагается кэф 4.20.

По мнению экспертов, встреча будет результативной. В БЕТСИТИ на ТБ 3.5 дают 2.13, на противоположный исход ТМ 3.5 можно поставить за 1.77.

Бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение гостям, П2 выбрали 69% игроков. 18% верят в успех хозяев поля, еще 13% взяли ничью.

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