OLIMPBET и ХК «Спартак» разыграют эксклюзивные игровые свитеры Ильи Ковальчука

OLIMPBET и хоккейный клуб «Спартак» проводят розыгрыш для подписчиков своих телеграм-каналов. Счастливчики заберут пять джерси Ильи Ковальчука с 71-м номером на спине и автографом. Для участия в конкурсе необходимо подписаться на каналы OLIMPBET и ХК «Спартак», нажать на кнопку «Участвовать» и ждать подведения итогов.

Ковальчук — воспитанник школы «Спартака». В профессиональной команде он провел два сезона, после чего отправился покорять НХЛ. На протяжении девяти лет защищал цвета «Атланты Трэшерс» — самый продолжительный этап карьеры. После этого он успел поиграть: в НХЛ — за «Нью-Джерси Девилс», «Монреаль Канадиенс», «Вашингтон Кэпиталс» и «Лос-Анджелес Кингс», а в России — за «Ак Барс», «Химик», «Авангард» и СКА. И вот в декабре 2023-го Кови вернулся в родную команду. Чем не новогодняя сказка?

Главные победы Илья добыл в составе сборной России. Он стал двукратным чемпионом мира, олимпийским чемпионом. Имя Ковальчука навсегда вписано в историю отечественного хоккея. Тем ценнее для всех любителей игры с шайбой будет приз нашего розыгрыша — спартаковское джерси Кови. Дебют легенды ожидается уже в этом месяце.

Для участия надо подписаться на телеграм-каналы OLIMPBET и ХК «Спартак», быть клиентом OLIMPBET и нажать на кнопку «Участвовать». Все подробности розыгрыша — в телеграм-канале OLIMPBET. Итоги конкурса будут известны в день рождения ХК «Спартак» — 22 декабря в 12:22.