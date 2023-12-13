«ПСЖ» может вылететь из Лиги чемпионов, если проиграет «Боруссии». На французов дают 1.90

«Боруссия» примет «ПСЖ» в Дортмунде в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Немецкий клуб уже обеспечил себе выход в 1/8 финала турнира. «ПСЖ» для прохода в плей-офф нужно побеждать.

В случае ничьи в игре с «Боруссией» и победы «Ньюкасла» в матче с «Миланом» парижский клуб опустится на третью строчку.

«ПСЖ» – фаворит встречи за 1.90. Поставить на успех «Боруссии» можно с коэффициентом 3.80, на ничью – за 4.30.

Игра состоится 13 декабря и начнется в 23:00 мск.

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