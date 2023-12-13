«ПСЖ» может вылететь из Лиги чемпионов, если проиграет «Боруссии». На французов дают 1.90

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Боруссия» примет «ПСЖ» в Дортмунде в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Немецкий клуб уже обеспечил себе выход в 1/8 финала турнира. «ПСЖ» для прохода в плей-офф нужно побеждать.

В случае ничьи в игре с «Боруссией» и победы «Ньюкасла» в матче с «Миланом» парижский клуб опустится на третью строчку.

«ПСЖ» – фаворит встречи за 1.90. Поставить на успех «Боруссии» можно с коэффициентом 3.80, на ничью – за 4.30.

Игра состоится 13 декабря и начнется в 23:00 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Тот самый финал «Бавария» – «МЮ» в коэффициентах. Вот это горки!

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За Дортмунд!
+6
-1
+5
Как нейтральный зритель буду болеть за Дортмунд!
+4
-1
+3
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий