«МЮ» проиграл «Баварии» и вылетел из еврокубков. В сентябре на выход в плей-офф ЛЧ давали 1.27

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» (0:1) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Английский клуб занял последнее место в группе А и вылетел из еврокубков. На групповом этапе у «МЮ» была только одна победа – над «Копенгагеном» (1:0) в 3-м туре.

Перед стартом группового этапа в сентябре на выход «Юнайтед» в плей-офф Лиги чемпионов давали коэффициент 1.27.

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Тот самый финал «Бавария» – «МЮ» в коэффициентах. Вот это горки!