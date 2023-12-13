«МЮ» проиграл «Баварии» и вылетел из еврокубков. В сентябре на выход в плей-офф ЛЧ давали 1.27

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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» (0:1) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Английский клуб занял последнее место в группе А и вылетел из еврокубков. На групповом этапе у «МЮ» была только одна победа – над «Копенгагеном» (1:0) в 3-м туре.

Перед стартом группового этапа в сентябре на выход «Юнайтед» в плей-офф Лиги чемпионов давали коэффициент 1.27.

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Тот самый финал «Бавария» – «МЮ» в коэффициентах. Вот это горки!

3 комментария
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Было нетрудно. Мю вообще не в порядке, четкой игры вообще нет. Терпения болельщикам
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Поздравляю Манчестер Юнайтед с выходом в 1/9 Лиги Чемпионов 💪
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Матч, в котором красная машина явно не играла в полную силу, заранее решив вопрос с выходом в плей-офф ЛЧ. К сожалению, было мало опасных моментов с обеих сторон, однако Бавария- на то и Бавария, что воспользовалась одним действительно опасным моментом. Коман и Кейн- вот герои этого матча. В сравнении с матчем с Айнтрахтом защита не выглядела как проходной двор, что позволило Нойеру занести еще один «сухарь» в копилку.
Всех фанатов Баварии с победой!!
А фанатом МЮ не унывать, хотя это сложно. К сожалению, проблемы у клуба фундаментальные и призывы уволить Тен Хага вряд ли улучшать положение дьяволов.
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