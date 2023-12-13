«МЮ» проиграл «Баварии» и вылетел из еврокубков. В сентябре на выход в плей-офф ЛЧ давали 1.27
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» (0:1) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
Английский клуб занял последнее место в группе А и вылетел из еврокубков. На групповом этапе у «МЮ» была только одна победа – над «Копенгагеном» (1:0) в 3-м туре.
Перед стартом группового этапа в сентябре на выход «Юнайтед» в плей-офф Лиги чемпионов давали коэффициент 1.27.
Тот самый финал «Бавария» – «МЮ» в коэффициентах. Вот это горки!
Всех фанатов Баварии с победой!!
А фанатом МЮ не унывать, хотя это сложно. К сожалению, проблемы у клуба фундаментальные и призывы уволить Тен Хага вряд ли улучшать положение дьяволов.