«Реал» впервые с 2014-го может выиграть 6 из 6 матчей на групповом этапе ЛЧ. Нужно побеждать «Унион» за 1.98

«Унион» и «Реал» встретятся в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Испанский клуб в случае победы наберет максимум очков на групповом этапе. В последний раз «Реалу» удавалось сделать это в сезоне-2014/15.

Мадридцы – фавориты матча за 1.98. Поставить на победу «Униона» можно за 3.90, на ничью – с коэффициентом 3.80.

Игра состоится 12 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.

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