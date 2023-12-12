«Реал» впервые с 2014-го может выиграть 6 из 6 матчей на групповом этапе ЛЧ. Нужно побеждать «Унион» за 1.98
«Унион» и «Реал» встретятся в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Испанский клуб в случае победы наберет максимум очков на групповом этапе. В последний раз «Реалу» удавалось сделать это в сезоне-2014/15.
Мадридцы – фавориты матча за 1.98. Поставить на победу «Униона» можно за 3.90, на ничью – с коэффициентом 3.80.
Игра состоится 12 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.
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