BetBoom X Shulya: коллаборация в стиле скейт-панк

Всем ценителям стритвира посвящается. Букмекерская компания BetBoom и дизайнер Shulya выпустили эксклюзивную коллекцию айтемов. Для анонса коллекции ребята сняли ролик, в съемках которого приняли участие стримеры из сквада «Хазяева».

Shulya — известный графический дизайнер, участник объединений ЗАКАТ 99.1 и LITALIMA. Он уже выпускал проекты с Little Big, PHARAOH, Скриптонитом и другими, а сегодня стал частью BetBoom.

Первая коллекция, которую Shulya разработал для BetBoom, вдохновлена скейт-панк культурой. В нее вошли 10 айтемов: худи, футболки, лонгсливы и бейсболки.

«Shulya — наш хороший друг, и так вышло, что еще и крутой известный художник, близкий нам по стилю и позиционированию. Мы создали универсальную коллекцию, в которой есть все необходимое для ежедневных выходов, ярких шумных вечеринок и катки на скейте», — прокомментировала руководитель отдела производств BetBoom Анастасия Пиневич.

Дроп уже доступен на сайте NUW-store, а некоторые айтемы будут эксклюзивно представлены в самом магазине по адресу: Москва, Большая Новодмитровская ул., 36.