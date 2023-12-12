Купер из «Ноттингема» – фаворит на следующее увольнение в АПЛ по версии букмекеров. Тен Хаг – второй, Почеттино – четвертый

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Британские букмекеры обновили котировки по линии «Следующий тренер АПЛ, который будет уволен».

После увольнения Пола Хекингботтома из «Шеффилда» новым лидером стал тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер – на его отставку дают коэффициент 1.67.

Второе место занимает Эрик тен Хаг (4.00) из «Манчестер Юнайтед», третье – главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон (7.00).

Топ-5 претендентов на увольнение в АПЛ по версии букмекеров:

1. Стив Купер («Ноттингем Форест») – 1.67

2. Эрик тен Хаг («МЮ») – 4.00

3. Рой Ходжсон («Кристал Пэлас») – 7.00

4. Маурисио Почеттино («Челси») – 13.00

5. Венсан Компани («Бернли») – 15.00

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1 комментарий
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10Хага не уволят. В бюджете МЮ нет денег до ФФП выплатить ему конскую компенсацию, нанять нового тренера, плюс куда то деть весь тот хлам на 500М, который голландец привез за собой паровозом. И ладненько, все только будут довольны от такого расклада, особенно соперники МЮ по АПЛ
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