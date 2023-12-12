Коэффициент на победу «Униона» над «Реалом» упал с 4.70 до 3.60

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«Унион» примет «Реал» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мадридский клуб досрочно занял первое место в группе С. «Унион» идет на последнем месте, но в случае победы может выйти в плей-офф Лиги Европы.

На выходных немецкий клуб прервал серию из 16 матчей без побед.

За неделю коэффициент на победу «Униона» над «Реалом» упал с 4.70 до 3.60. Поставить на успех мадридцев можно за 2.06.

Матч состоится 12 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.

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1 комментарий
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Мадрид победит, сенсации не будет. Максимум - Униону можно рассчитывать на ничью.
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