144 610 рублей принес клиенту OLIMPBET экспресс на киберфутбол

Игрок собрал в купоне на OLIMPBET три матча, которые превратили его 500 рублей в 144 тысячи. Общий коэффициент (включая бонус на экспресс от букмекерской компании) оказался равен 289.22. Выигрыш, который поступил на счет удачливого игрока, составил 144 610 рублей!

В каждом матче игрок выбрал исходы с большими коэффициентами. Самый крупный — 8.00 — в игре киберфутбольного турнира FIFA Adriatic League между «Мальоркой» (под управлением игрока Matrix) и «Севильей» (Misterx). Ставка была сделана на победу «Севильи», которая выиграла со счетом 5:3.

В турнире FIFA eSports Battle. International-2 ставка с коэффициентом 6.50 была сделана на победу Германии (Flewless_phoenix) над Португалией (FEARGGWP). Итог – 3:1 в пользу киберспортсмена, который управлял немецкой сборной.

И, наконец, в кибертурнире FIFA GT Sports League клиент OLIMPBET выбрал встречу «РБ Лейпциг» (Nero) — «Реал Сосьедад» (Spex), поставив с коэффициентом 5.40 на выигрыш первой команды. Забавное совпадение — «РБ Лейпциг» победил со счетом 5:4.

Букмекерская компания OLIMPBET поздравляет счастливчика с победой и напоминает, что всех новых игроков ждет специальная акция — 100% возврат ставки, в случае если первое пари не сыграет.