«МЮ» – «Бавария»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы манкунианцев обыграть лидера группы

12 декабря в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23:00.

«Бавария» досрочно вышла в плей-офф. После пяти туров мюнхенцы с 13-ю очками возглавляют таблицу группы А. «МЮ» с четырьмя баллами находится на последней, четвертой строчке.

Команда Эрика тен Хага может не попасть в плей-офф ЛЧ даже в случае победы в матче с «Баварией». Судьба манкунианцев также будет зависеть от результата игры между «Копенгагеном» и «Галатасараем». Сейчас у датского и турецкого клубов по пять очков, поэтому единственным приемлемым для «МЮ» результатом этой встречи будет ничья. При этом победа в своем матче обеспечит английской команде как минимум участие в плей-офф Лиги Европы.

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом встречи мюнхенцев. Победу команды Томаса Тухеля можно взять с коэффициентом 2.30, в то время как успех «Ман Юнайтед» оценивается в 2.90. На ничью можно поставить с кэфом 4.20.

Эксперты ожидают, что игра будет результативной. В четырех из пяти матчей «МЮ» в ЛЧ было забито пять и более голов. Во встрече первого круга было семь мячей – «Бавария» победила со счетом 4:3. Хорошим вариантом для ставки смотрится ТБ 3.5, в БЕТСИТИ этот исход можно взять за 2.16.

Бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение гостям. На П2 поставили 50% игроков. 33% верят в успех хозяев поля, еще 17% выбрали ничью.

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