«МЮ» нужно чудо, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ. 11.00 – победа над «Баварией» и ничья «Копенгагена» с «Галатасараем»
«Манчестер Юнайтед» примет «Баварию» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
Для выхода в 1/8 финала турнира «МЮ» нужно побеждать «Баварию» и надеяться на ничью в матче «Копенгаген» – «Галатасарай».
Поставить на эти исходы можно за 2.85 и 3.80 соответственно. Суммарный коэффициент – 10.83.
Матчи пройдут 12 декабря и начнутся в 23:00 мск.
Тот самый финал «Бавария» – «МЮ» в коэффициентах. Вот это горки!