«МЮ» нужно чудо, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ. 11.00 – победа над «Баварией» и ничья «Копенгагена» с «Галатасараем»

«Манчестер Юнайтед» примет «Баварию» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Для выхода в 1/8 финала турнира «МЮ» нужно побеждать «Баварию» и надеяться на ничью в матче «Копенгаген» – «Галатасарай».

Поставить на эти исходы можно за 2.85 и 3.80 соответственно. Суммарный коэффициент – 10.83.

Матчи пройдут 12 декабря и начнутся в 23:00 мск.

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Тот самый финал «Бавария» – «МЮ» в коэффициентах. Вот это горки!