«Фулхэм» забил 3+ гола в 4 матчах подряд впервые за 62 года. 2.90 – забьет «Ньюкаслу» минимум дважды

«Фулхэм» забил 16 мячей в четырех последних матчах.

В каждой их этих игр лондонцы отличились минимум три раза – против «Вулверхэмптона» (3:2), «Ливерпуля» (3:4), «Ноттингем Фореста» (5:0) и «Вест Хэма» (5:0).

«Фулхэм» забил 3+ гола в 4 матчах подряд впервые с 1961 года.

В субботу лондонцы встретятся с «Ньюкаслом». На гол «Фулхэма» дают коэффициент 1.42, на тотал больше 1,5 – 2.90. Минимум три гола оцениваются в 8.40.

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