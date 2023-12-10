«Краснодар» принимает ЦСКА в последнем матче перед зимней паузой, а «Фонбет» дарит 2000 рублей за регистрацию

«Краснодар» играет дома с ЦСКА в заключительным туром перед зимней паузой.

Южане лидируют в чемпионате России, а армейский клуб отстает от лидера на семь очков. «Краснодар» после поражения от «Урала» сумел обыграть «Оренбург», а ЦСКА после драматичного матча с «Динамо» одолел «Ростов».

В предстоящей игре хозяева выступают фаворитом: на победу команды Владимира Ивича можно поставить за 2,20, а на подопечных Владимира Федотова – за 3,35. Коэффициент на ничью составляет 3,55. Интересно выглядит линия «тотал больше 2,5» за 1,90, хотя за 1,93 можно поставить и против.

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