«Спартак» – фаворит матча с «Крыльями», хотя в Самаре пропустил 4. Ловите бонус 10 000 рублей новым игрокам от «Лиги Ставок»!

«Спартак» в последнем туре перед зимней паузой принимает «Крылья Советов».

Самарцы опережают красно-белых в таблице, между ними два очка. Интересно, что «Спартак» три матча подряд не может обыграть «Крылья», а в октябре и вовсе потерпел сокрушительное поражение в Самаре, пропустив 4 безответных мяча.

Тем не менее, в московском матче команда Гильермо Абаскаля считается заметным фаворитом – коэффициенты составляют 1,99 и 3,65 соответственно, а за 3,95 можно взять ничью. Любопытно выглядит линия на общее число голов: на 2-3 мяча можно поставить с кэфом 1,94, на 4,5 – 3,00, а вероятность того, что команды не забьют вовсе или ограничатся одним голом, оценена в 4,10.

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