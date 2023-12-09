«Спартак» – фаворит матча с «Крыльями», хотя в Самаре пропустил 4. Ловите бонус 10 000 рублей новым игрокам от «Лиги Ставок»!

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Ставки на спорт Ставки на футбол Лига Ставок натив Ставки

«Спартак» в последнем туре перед зимней паузой принимает «Крылья Советов».

Самарцы опережают красно-белых в таблице, между ними два очка. Интересно, что «Спартак» три матча подряд не может обыграть «Крылья», а в октябре и вовсе потерпел сокрушительное поражение в Самаре, пропустив 4 безответных мяча.

Тем не менее, в московском матче команда Гильермо Абаскаля считается заметным фаворитом – коэффициенты составляют 1,99 и 3,65 соответственно, а за 3,95 можно взять ничью. Любопытно выглядит линия на общее число голов: на 2-3 мяча можно поставить с кэфом 1,94, на 4,5 – 3,00, а вероятность того, что команды не забьют вовсе или ограничатся одним голом, оценена в 4,10.

Компания «Лига Ставок» приглашает уйти на зимнюю паузу красиво, приготовив бонус 10 000 рублей новым игрокам!

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий